За неделю ВСУ ликвидировали более 10,5 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 23 по 30 марта, Силы обороны Украины уничтожили около 10 520 оккупантов, а также 2 514 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 80 танков;
- 180 боевых бронированных машин;
- 459 артиллерийских систем;
- 14 РСЗО;
- шесть установок ПВО;
- 918 единиц автотехники;
- три единицы спецтехники.
"Также наши защитники уничтожили 4 вертолета врага, по меньшей мере, 850 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.
Напомним, бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли сокрушительный удар по логистике оккупантов на Купянском направлении. Защитники сожгли около 40 российских грузовиков.
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