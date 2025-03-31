12:05  30 марта
Трагедия на границе: в Тисе обнаружили тело утопленника
15:08  29 марта
30 марта в Днепре объявлен днем траура
10:15  30 марта
Силы обороны разбили позиции и технику оккупантов в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 04:45

За неделю ВСУ ликвидировали более 10,5 тысяч россиян

31 марта 2025, 04:45
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшую неделю, с 23 по 30 марта, Силы обороны Украины уничтожили около 10 520 оккупантов, а также 2 514 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За это время существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 80 танков;
  • 180 боевых бронированных машин;
  • 459 артиллерийских систем;
  • 14 РСЗО;
  • шесть установок ПВО;
  • 918 единиц автотехники;
  • три единицы спецтехники.

"Также наши защитники уничтожили 4 вертолета врага, по меньшей мере, 850 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - отметил Александр Павлюк.

Напомним, бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" нанесли сокрушительный удар по логистике оккупантов на Купянском направлении. Защитники сожгли около 40 российских грузовиков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война военная техника оккупанты ВСУ потери россиян Александр Павлюк
Защитники Сумщины приземлили российские "Герберы": фото
30 марта 2025, 16:22
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 30 марта
30 марта 2025, 13:20
Силы обороны разбили позиции и технику оккупантов в Харьковской области
30 марта 2025, 10:15
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Польша завершила обустройство электронного заграждения на границе с Беларусью
31 марта 2025, 06:09
На Херсонщине в поле нашли и уничтожили российскую авиабомбу ФАБ-250
31 марта 2025, 05:41
Освоение Арктики и международная политика: какую роль может сыграть Украина
31 марта 2025, 05:14
В Днепре машина влетела в отбойник: спасатели деблокировали пострадавшего
31 марта 2025, 04:12
На Ровенщине легковушка столкнулась с минивэном: есть жертва и пострадавшие
31 марта 2025, 03:39
На Волыни браконьеры подстрелили егеря и убили его жену
31 марта 2025, 03:03
ВСУ отразили штурм и уничтожили два танка россиян на Покровском направлении
31 марта 2025, 02:37
На Львовщине будут судить мужчину, избившего школьника
31 марта 2025, 01:52
В Херсонской области партизаны уничтожили российский комплекс РЭБ
31 марта 2025, 01:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »