В Ужгороде оштрафовали McDonald's из-за таблички
Инспекторы оштрафовали популярный ресторан. Оказалось, что причина в табличке, не получившей разрешение
Об этом сообщает Управление контроля за благоустройством и соблюдением ПДД, передает RegioNews.
28 марта специалисты Управления по контролю за благоустройством опубликовали сообщение об административном протоколе на McDonald's. Они заявили, что вывеску на фасаде здания установили без согласованного технического паспорта. В результате заведения рекомендуют обратиться в управление архитектуры Ужгородского городского совета.
Следует отметить, что в сети уже появлялись новости о новых ресторанах в Закарпатье. В частности, ожидается, что появится McDonald's в Мукачево и Ужгороде.
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