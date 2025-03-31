иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня ночью, 31 марта, российские войска массированно атаковали столицу ударными дронами. ПВО сбила более десятка вражеских беспилотников на подступах к Киеву

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась более пяти часов.

"В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 49 вражеских БпЛА. 11 из них — уничтожены средствами ПВО. 30 — покинули воздушное пространство. Остальные — локационно потеряны", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждения и пострадавшие в Киеве не зафиксированы.

Напомним, в марте авиация ВСУ уничтожила более 400 важных целей российской армии.