Россияне ударили по Запорожской области: обесточена высоковольтная ЛЭП, повреждены дачи
В ночь на 31 марта российские захватчики нанесли удар по Запорожской области. Из-за вражеской атаки обесточена высоковольтная линия электропередачи и повреждены дачные дома
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, обошлось без пострадавших.
"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум", – говорится в сообщении.
В настоящее время энергетики устраняют последствия вражеской атаки.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли почти 400 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.
В Херсонской области за сутки россияне ранили 11 мирных жителейВсе новости »
31 марта 2025, 07:55Харьков под атакой дронов: за ночь прогремело шесть взрывов
31 марта 2025, 07:09Россияне ударили КАБом по пятиэтажке в Купянске: есть пострадавшие, под завалами ищут людей
31 марта 2025, 00:03
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Атака на столицу: противовоздушная оборона сбила 11 ударных беспилотников над Киевом
31 марта 2025, 09:03Избиение военного в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
31 марта 2025, 08:59Оккупанты обстреляли пригород Херсона: пострадали 2 человека
31 марта 2025, 08:45В Донецкой области для учителей-коллаборантов проводят чекистские курсы: чему учат
31 марта 2025, 08:42В марте авиация ВСУ уничтожила более 400 важных целей армии РФ
31 марта 2025, 08:05Киевлян предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах
31 марта 2025, 07:59В Херсонской области за сутки россияне ранили 11 мирных жителей
31 марта 2025, 07:55В Чехии убит ветеран ВСУ: что известно о трагедии
31 марта 2025, 07:38Удары КАБами, обстрелы из РСЗО и артиллерии: на Запорожье повреждена гражданская инфраструктура
31 марта 2025, 07:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны