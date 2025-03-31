07:10  31 марта
На Черниговщине заметили семью краснокнижных лосей: видео
03:03  31 марта
На Волыни браконьеры подстрелили егеря и убили его жену
00:14  31 марта
Дождливый понедельник: какой будет погода в Украине 31 марта
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 08:20

Россияне ударили по Запорожской области: обесточена высоковольтная ЛЭП, повреждены дачи

31 марта 2025, 08:20
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 марта российские захватчики нанесли удар по Запорожской области. Из-за вражеской атаки обесточена высоковольтная линия электропередачи и повреждены дачные дома

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, обошлось без пострадавших.

"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум", – говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики устраняют последствия вражеской атаки.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли почти 400 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Запорожская область отключения света повреждения Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
В Херсонской области за сутки россияне ранили 11 мирных жителей
31 марта 2025, 07:55
Харьков под атакой дронов: за ночь прогремело шесть взрывов
31 марта 2025, 07:09
Россияне ударили КАБом по пятиэтажке в Купянске: есть пострадавшие, под завалами ищут людей
31 марта 2025, 00:03
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Атака на столицу: противовоздушная оборона сбила 11 ударных беспилотников над Киевом
31 марта 2025, 09:03
Избиение военного в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства инцидента
31 марта 2025, 08:59
Оккупанты обстреляли пригород Херсона: пострадали 2 человека
31 марта 2025, 08:45
В Донецкой области для учителей-коллаборантов проводят чекистские курсы: чему учат
31 марта 2025, 08:42
В марте авиация ВСУ уничтожила более 400 важных целей армии РФ
31 марта 2025, 08:05
Киевлян предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах
31 марта 2025, 07:59
В Херсонской области за сутки россияне ранили 11 мирных жителей
31 марта 2025, 07:55
В Чехии убит ветеран ВСУ: что известно о трагедии
31 марта 2025, 07:38
Удары КАБами, обстрелы из РСЗО и артиллерии: на Запорожье повреждена гражданская инфраструктура
31 марта 2025, 07:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Митрополит Эпифаний
Все блоги »