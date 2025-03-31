фото: скриншот с видео

Украинские бойцы при попытке штурма на Покровском направлении уничтожили два танка российских захватчиков

Об этом сообщило ОСУВ "Хортица" и обнародовало видео Сводной стрелковой бригады ПС ВСУ, передает RegioNews.

"Российские оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников. Аэроразведкой было вовремя обнаружено движение вражеских танкова мастерские попадания дронами-камикадзе от нашего росчета остановили продвижение вражеской техники при попытке прорыва в зоне ответственности", – говорится в сообщении.

Как результат, вражеский штурм захлебнулся, так и не начавшись. Оккупанты потеряли два танка, а украинские воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении.

Напомним, ранее в Харьковской области пограничники уничтожили российский блокпост и пункт управления БпЛА.