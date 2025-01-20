В оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок

Балаклавская бухта. Фото: Википедия

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ", передает RegioNews .

По информации активистов движения, кафиры наращивают военную активность в Балаклавской бухте.

В частности, русские военные укрепляют морские инженерные заграждения в бухте для защиты от беспилотных катеров и диверсионных групп. Таким образом, оккупанты используют целые бывшую подземную базу подводных лодок, которая раньше имела статус музея.

"Это сооружение, известное как объект 825ГТС, расположено в Балаклаве и представляет собой подземный комплекс, способный скрывать подлодки и обеспечивать их ремонт и обслуживание", - отметили в "АТЕШ".

Всю собранную информацию агенты "АТЕШ" планируют передать украинским Силам обороны, "знающим, как подготовить сюрпризы для оккупантов".

Ранее сообщалось, что в районе аэродрома "Гвардейское", который кафиры активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму, партизаны зафиксировали значительное увеличение систем ПВО. Там находится множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.