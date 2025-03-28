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28 марта 2025, 13:15

В системе "Укрзализныци" произошел новый сбой: что известно

28 марта 2025, 13:15
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фото: из открытых источников
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В пятницу, 28 марта, произошел очередной сбой в работе электронной системы национального перевозчика

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает RegioNews.

Отмечается, что не работают онлайн-сервисы заказа услуг и онлайн-поддержка.

Купить билет на все внутренние поезда, а также международные поезда можно в кассах на вокзалах. На столичном вокзале работает 27 касс: 25 – на Центральном вокзале и два дополнительных – на Южном.

"Если вы не можете загрузить билет, приобретенный онлайн, проверьте вашу электронную почту, туда должен дублироваться PDF-билет. Если и это не удается, приходите прямо на посадку в поезд, но желательно по крайней мере за 20 минут до отправки", – отметили в компании.

Кроме того, военнослужащие обещают оперативно посадить в нужный поезд.

Напомним, предварительный технический сбой в системе "Укрзализныци" произошел 23 марта. Поэтому нельзя было купить билеты онлайн. Восстановление длилось несколько дней.

Уже 27 марта компания "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки.

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