В "Укрзализныце" произошел масштабный сбой: что известно?
В воскресенье, 23 марта, из-за технического сбоя в IT системе "Укрзализныци" не работают онлайн-сервисы
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает RegioNews.
Временно не работаю продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа и справочные услуги.
В компании заверили, что соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем.
По состоянию на 16.00 работу онлайн-сервисов так и не удалось возобновить.
В то же время "Укрзализныця" отмечает, что технический сбой не повлиял на движение поездов.
"Поезда двигаются без изменений, ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
Как купить билеты: советы УЗ
Пока купить билеты на поезда можно в кассах на вокзалах. "Укрзализныця" отметила, что максимально усилила кассы и позволила начальникам поездов оформлять проезд на борту в наиболее срочных случаях.
Кроме того, на время сбоя "УЗ" открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта. Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента обновления систем.
Для тех, кому срочно требуется оформление вагонов для лиц с инвалидностью, бронирование сопровождения на вокзале или лаунж, групповых перевозок или автомобилевозов на 23-24 марта – нужно подать заявку через services.uz.gov.ua@gmail.com.
Для военных, которые не могут купить билеты через сервис "Армия+", "Укрзализныця" предлагает не только приобретение билетов во всех кассах вокзалов по стране, но и оформить проезд непосредственно на борту с помощью начальника поезда.