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В воскресенье, 23 марта, из-за технического сбоя в IT системе "Укрзализныци" не работают онлайн-сервисы

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает RegioNews.

Временно не работаю продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа и справочные услуги.

В компании заверили, что соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем.

По состоянию на 16.00 работу онлайн-сервисов так и не удалось возобновить.

В то же время "Укрзализныця" отмечает, что технический сбой не повлиял на движение поездов.

"Поезда двигаются без изменений, ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как купить билеты: советы УЗ

Пока купить билеты на поезда можно в кассах на вокзалах. "Укрзализныця" отметила, что максимально усилила кассы и позволила начальникам поездов оформлять проезд на борту в наиболее срочных случаях.

Кроме того, на время сбоя "УЗ" открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта. Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента обновления систем.

Для тех, кому срочно требуется оформление вагонов для лиц с инвалидностью, бронирование сопровождения на вокзале или лаунж, групповых перевозок или автомобилевозов на 23-24 марта – нужно подать заявку через services.uz.gov.ua@gmail.com.

Для военных, которые не могут купить билеты через сервис "Армия+", "Укрзализныця" предлагает не только приобретение билетов во всех кассах вокзалов по стране, но и оформить проезд непосредственно на борту с помощью начальника поезда.