16:16  23 марта
ДТП в Хмельнитчине: спасатели деблокировали беременную женщину
13:09  23 марта
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
10:36  23 марта
В Киеве из-за вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA
UA | RU
UA | RU
23 марта 2025, 17:16

В "Укрзализныце" произошел масштабный сбой: что известно?

23 марта 2025, 17:16
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 23 марта, из-за технического сбоя в IT системе "Укрзализныци" не работают онлайн-сервисы

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает RegioNews.

Временно не работаю продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа и справочные услуги.

В компании заверили, что соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем.

По состоянию на 16.00 работу онлайн-сервисов так и не удалось возобновить.

В то же время "Укрзализныця" отмечает, что технический сбой не повлиял на движение поездов.

"Поезда двигаются без изменений, ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как купить билеты: советы УЗ

Пока купить билеты на поезда можно в кассах на вокзалах. "Укрзализныця" отметила, что максимально усилила кассы и позволила начальникам поездов оформлять проезд на борту в наиболее срочных случаях.

Кроме того, на время сбоя "УЗ" открыла продажу билетов в кассах вокзалов на все международные рейсы, отправляемые 23 и 24 марта. Эти билеты будут доступны во всех международных кассах вокзалов с 10:00 до момента обновления систем.

Для тех, кому срочно требуется оформление вагонов для лиц с инвалидностью, бронирование сопровождения на вокзале или лаунж, групповых перевозок или автомобилевозов на 23-24 марта – нужно подать заявку через services.uz.gov.ua@gmail.com.

Для военных, которые не могут купить билеты через сервис "Армия+", "Укрзализныця" предлагает не только приобретение билетов во всех кассах вокзалов по стране, но и оформить проезд непосредственно на борту с помощью начальника поезда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця билеты технический сбой онлайн-сервисы поезд
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине
23 марта 2025, 19:40
Теракт в Одесской области: в отделении полиции произошел взрыв, погибла женщина
23 марта 2025, 19:17
ГУР запустило кампанию рекрутинга студентов в ряды разведки
23 марта 2025, 18:19
В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую понтонную переправу
23 марта 2025, 16:49
ДТП в Хмельнитчине: спасатели деблокировали беременную женщину
23 марта 2025, 16:16
Обстрелы Никопольщины: есть разрушения, пострадали три человека
23 марта 2025, 15:53
Сжигали траву и мусор: в Ровенской области погибли два человека
23 марта 2025, 15:16
Россияне атаковали Купянск ударными БпЛА "Молния"
23 марта 2025, 14:54
На Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде
23 марта 2025, 14:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »