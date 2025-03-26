В Киевском ТЦК прокомментировали информацию об избиении мобилизованного

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В Киевском городском территориальном центре комплектования опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы избиении мобилизованного мужчины

Как передает RegioNews, об этом говорится на странице Киевского ТЦК и СП в Фейсбуке.

"В сети распространяется видео и информация вроде бы на сборном пункте города Киева избили мобилизованного гражданина. Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации сообщаем, что в похмельном состоянии после употребления накануне алкоголя у данного гражданина произошло нападение эпилепсии, в результате которого он упал и получил травму головы", -.

Как отмечается, это зафиксировано на записях камер наблюдения и подтверждается свидетельствами очевидцев из числа мобилизованных граждан.

Мужчину госпитализировали в одну из больниц Киева с эпилепсией. Угрозы его жизни и здоровью нет, отметили в ТЦК.

Напомним, в Киеве двое мужчин жестоко избили военного из-за долга своего знакомого.