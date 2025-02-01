В Украине ввели новые лимиты на денежные переводы

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С 1 февраля в банках Украины начинают действовать новые лимиты на денежные переводы для платежей по реквизитам IBAN. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен

Соответствующий меморандум подписали крупнейшие банки Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что нововведение будет касаться только клиентов, не имеющих документально подтвержденных доходов.

Финучреждения будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждой из них предусмотрены отдельные ограничения:

клиенты "высокой" группы риска будут иметь лимит в 50 тыс. гривен в месяц;

клиенты "средней" и "низкой" групп риска – лимит в 150 тыс. гривен в месяц (а с 1 июня – 100 тыс. гривен).

Для определения степени рисковости каждый банк будет применять собственные критерии - как при открытии счета, так и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.

Если кому-то из клиентов нужно будет осуществить денежный перевод сверх установленного в месяц лимита, ему придется предоставить документальное подтверждение своих доходов.

Напомним, в Украине появится первый почтовый банк. В правительстве отметили, что это позволит пользоваться банковскими услугами тем украинцам, проживающим в местах, где не развита сеть банковских филиалов.