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24 марта 2025, 16:15

На Ровенщине женщина заплатила аферистам за работу: полиция предупреждает о новой схеме

24 марта 2025, 16:15
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители сообщили о новой схеме злоумышленников. Так, одна из жительниц Ровенщины попала на "крючок" мошенников из-за объявления в интернете

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Дубровицкого общества. В соцсетях она увидела объявление о работе в Германии. Женщина заинтересовалась и связалась с менеджером.

Для трудоустройства ей сказали предоставить определенные документы, а также оплатить услуги 100 евро. Однако женщина для уверенности перечислила "потенциальному работодателю" 9000 гривен. На связь с женщиной после перевода средств уже никто не вышел. Тогда она поняла, что стала жертвой аферистов.

Напомним, ранее в киберполиции делились важными рекомендациями, позволяющими защитить себя от обмана в сети. Эксперты советуют в интернете:

  • выбирать послеоплату;
  • проверять цены на рынке;
  • проверять ссылку;
  • не переходить по сомнительным ссылкам с электронной почты, соцсетей или мессенджеров;
  • не вводить платежные данные на незнакомых сайтах;
  • не сообщать реквизиты банковского счета третьим лицам; использовать отдельную карту для онлайн-оплат;
  • убедиться, что подключен 3D Secure – эта технология обеспечивает дополнительную проверку при оплате в интернете;
  • не оплачивать товары через публичные Wi-Fi сети;
  • проверять QR-коды в общедоступных местах.
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