Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о новой схеме злоумышленников. Так, одна из жительниц Ровенщины попала на "крючок" мошенников из-за объявления в интернете

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Дубровицкого общества. В соцсетях она увидела объявление о работе в Германии. Женщина заинтересовалась и связалась с менеджером.

Для трудоустройства ей сказали предоставить определенные документы, а также оплатить услуги 100 евро. Однако женщина для уверенности перечислила "потенциальному работодателю" 9000 гривен. На связь с женщиной после перевода средств уже никто не вышел. Тогда она поняла, что стала жертвой аферистов.

Напомним, ранее в киберполиции делились важными рекомендациями, позволяющими защитить себя от обмана в сети. Эксперты советуют в интернете: