На Ровенщине женщина заплатила аферистам за работу: полиция предупреждает о новой схеме
Правоохранители сообщили о новой схеме злоумышленников. Так, одна из жительниц Ровенщины попала на "крючок" мошенников из-за объявления в интернете
Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Жертвой аферистов стала 41-летняя жительница Дубровицкого общества. В соцсетях она увидела объявление о работе в Германии. Женщина заинтересовалась и связалась с менеджером.
Для трудоустройства ей сказали предоставить определенные документы, а также оплатить услуги 100 евро. Однако женщина для уверенности перечислила "потенциальному работодателю" 9000 гривен. На связь с женщиной после перевода средств уже никто не вышел. Тогда она поняла, что стала жертвой аферистов.
Напомним, ранее в киберполиции делились важными рекомендациями, позволяющими защитить себя от обмана в сети. Эксперты советуют в интернете:
- выбирать послеоплату;
- проверять цены на рынке;
- проверять ссылку;
- не переходить по сомнительным ссылкам с электронной почты, соцсетей или мессенджеров;
- не вводить платежные данные на незнакомых сайтах;
- не сообщать реквизиты банковского счета третьим лицам; использовать отдельную карту для онлайн-оплат;
- убедиться, что подключен 3D Secure – эта технология обеспечивает дополнительную проверку при оплате в интернете;
- не оплачивать товары через публичные Wi-Fi сети;
- проверять QR-коды в общедоступных местах.