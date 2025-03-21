Наводил российские ракеты по Чернигову: агент ФСБ сядет на 15 лет

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В Черниговской области еще одного агента ФСБ приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник корректировал воздушные удары агрессора по северному региону Украины, в частности, с применением ракет типа Х-59.

Основными объектами атак рашистов были места дислокации Сил обороны, расположенные в областном центре и в его окрестностях.

Для получения координат военных объектов ФСБ дистанционно завербовала работника одного из местных заводов, пытавшегося найти "легкий заработок" через телеграмм-каналы.

Следуя указаниям своего куратора, он обходил определенную территорию, скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их геолокации на картах Google.

Собранную информацию агент передавал российскому куратору через мессенджер.

СБУ задержала подозреваемого по месту жительства в Чернигове.

В результате обысков в его доме изъяли мобильный телефон и планшет с поличным, а также боевую гранату и патроны к стрелковому оружию.

Злоумышленник признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Напомним, в Черкасской области Служба безопасности задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по военной и энергетической инфраструктуре центральной части Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Ранее в Одессе задержали 21-летнего российского агента, который искал "скважины" в ПВО.