В Одесской области бывшую сотрудницу правоохранительных органов приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание российской агрессии

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Следствие установило, что после полномасштабного вторжения России в Украину она открыто одобряла вооруженную агрессию, ожидала "русского мира" и распространяла пророссийские взгляды в соцсетях и среди коллег. Она даже угрожала в случае захвата Одессы расправой тем, кто не выступал против ее позиции.

Суд признал ее виновной в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Ранее появилось видео момента взрыва в здании полиции в Одесской области.