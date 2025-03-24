В Одесской области бывшую сотрудницу правоохранительных органов приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание российской агрессии
Киевский районный суд Одессы приговорил бывшую правоохранительницу к пяти годам заключения за поддержку страны-агрессорки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.
Следствие установило, что после полномасштабного вторжения России в Украину она открыто одобряла вооруженную агрессию, ожидала "русского мира" и распространяла пророссийские взгляды в соцсетях и среди коллег. Она даже угрожала в случае захвата Одессы расправой тем, кто не выступал против ее позиции.
Суд признал ее виновной в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Ранее появилось видео момента взрыва в здании полиции в Одесской области.
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