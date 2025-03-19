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19 марта 2025, 13:20

В Полтавском ТЦК прокомментировали попытку нападения на военнослужащих и полицейского

19 марта 2025, 13:20
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фото: иллюстративное
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В Полтавской области произошел конфликт между военнообязанным и сотрудником центра, во время которого мужчина выстрелил из пистолета в военнослужащего

Как передает RegioNews, об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП на своей официальной странице в Фейсбуке.

Событие произошло около 7 часов утра во время проведения мероприятий оповещения в Кременчуге. Военнослужащие ТЦК и СП остановили гражданина, который по требованию представить военно-учетные документы достал из кармана предмет похожий на пистолет. Входивший в состав группы оповещения полицейский пытался обезвредить нападающего, однако тот выстрелил в ногу офицера Вооруженных Сил Украины из травматического пистолета. В результате мужчину задержала полиция, оружие изъяли. Пострадавшему военному вызвали скорую, медики оказали помощь на месте.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Обстоятельства и причины происшествия выясняются следствием. Решается вопрос правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области мужчина выстрелил из пистолета в работника ТЦК.

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