фото: Министерство обороны Украины

Военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета со скидкой 50% в мобильном приложении Резерв+. В то же время военнослужащие, имевшие такой штраф, будут освобождаться от его уплаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что 13 марта Верховная Рада Украины в целом приняла соответствующий законопроект №12093. Он внесет изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по добровольной уплате штрафа.

Алгоритм оплаты онлайн будет таким:

человек в Резерв+ подает заявление, что признает нарушение

в Резерв+ приходит постановление о нарушении

уплачивается штраф по реквизитам в приложении. Оплата подтверждается и постановление считается исполненным.

"Сервис будет иметь определенные правила: с момента подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесении постановления у человека будет 20 дней, чтобы уплатить штраф со скидкой в 50%. Если этого не сделать, то придется уплатить полную сумму штрафа", – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что "хотят дать людям возможность заплатить штраф быстро, без потери времени, и чтобы процедура была справедливой и удобной".

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производство о штрафах от ТЦК.