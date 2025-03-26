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26 марта 2025, 14:51

В Украине обновили порядок получения пенсий: кого касаются изменения

26 марта 2025, 14:51
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фото: из открытых источников
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Правительство упростило порядок получения пенсий и страховых выплат для ВПЛ, украинцев за границей и на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. Это усложняло получение средств.

Следовательно, Кабмин принял изменения, устанавливающие единые условия выплаты пенсий для всех граждан Украины, независимо от их местонахождения: в Украине, на ВОТ или за рубежом.

Теперь такие пенсионеры могут получить свои пенсии на счет любого банка Украины, а не только Сбербанка, как было до этого.

Также установлено, что для получения пенсионных выплат граждане, временно проживающие за границей или проживающие на ВОТ, должны раз в год проходить физическую идентификацию. Прохождение физической идентификации должно проходить ежегодно до 31 декабря.

Кроме того, если пенсионеры проживают на ВОТ, они должны совершать минимум одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев при условии, если в эти полгода пенсионеры не проходили физическую идентификацию.

Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины — жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он.

Кроме того, выплата пенсий гражданам на ВОТ и выехавшим из ВОТ происходит при условии подтверждения информации о неполучении пенсии от РФ. Для этого необходимо написать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Отметим, в Украине на начало 2025 года насчитывалось более 10 миллионов граждан, получающих пенсионные выплаты.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.

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