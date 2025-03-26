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26 марта 2025, 02:34

Россияне начали новую волну рейдов для мобилизации местных на ВОТ, – ЦНС

26 марта 2025, 02:34
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Началась новая волна рейдов на временно оккупированных территориях Украины для мобилизации местных жителей

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Во временно оккупированных районах Херсонщины и Запорожской области оккупанты устраивают обыски на предприятиях, ища мужчин для мобилизации. Чаще всего – в коммунальных учреждениях, где и так критически не хватает работников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под мобилизацию попадают и гастарбайтеры, которых Россия сама отвезла на ВОТ для "восстановления" разрушенных городов и сел.

"Причина – огромные потери армии РФ. Кремль пытается латать "дыры" в штурмовых подразделениях за счет жителей оккупированных территорий. Такие действия – грубое нарушение международного гуманитарного права. Принудительная мобилизация гражданского населения является военным преступлением", – подчеркнули в Центре нацсопротивления.

Напомним, во временно оккупированном Луганске фиксируют новую волну фильтрационных мероприятий, сопровождающихся устрашением населения.

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