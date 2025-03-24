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24 марта 2025, 09:55

Масштабная кибератака на онлайн-сервисы Укрзализныци: как купить и вернуть билет

24 марта 2025, 09:55
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фото: Укрзализныця
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Вчера онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной таргетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все прошедшие сутки и продолжается сейчас. Специалисты тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины для ликвидации последствий российской кибератаки

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что движение поездов осталось стабильным: они курсируют четко, без задержек, и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате.

Ранее "Укрзализныця" уже становилась объектом кибератак РФ, потому в компании внедрили протоколы резервирования.

"Эта атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из "бекапов" специалисты УЗ, многих привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости", - говорится в сообщении УЗ.

В настоящее время онлайн-продажи билетов остаются недоступными. В течение 24 марта продажи будут работать в оффлайн-режиме:

  • Билеты продаются через усилившиеся персоналом кассы, расширили графики работы.
  • На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно только онлайн).
  • Если вы не успеваете приобрести билет через кассу, направляйтесь непосредственно к поезду. Поездные бригады проинформированы, как оформлять проезд на месте.

Как вернуть билеты?

Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд отправлением 24 марта, можно сделать онлайн. Достаточно за час до отправки рейса отправить на почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и номер телефона.

Заявку на возврат обработают в течение 3 суток с момента возобновления работы систем.

Напомним, 23 марта из-за технического сбоя в IT-системе "Укрзализныци" не работают онлайн-сервисы. Речь идет о продаже билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

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