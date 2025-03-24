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24 марта 2025, 13:15

Ка-52 и Ми-8: Силы обороны уничтожили 4 российских вертолета в Белгородской области

24 марта 2025, 13:15
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Воины Сил специальных операций во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Ка-52 — это ударный вертолет, который оккупанты используют для разведки и атак целей на земле. Транспортные вертолеты Ми-8 войска РФ используют для перевозки личного состава и грузов, а также для поддержки наземных операций.

Все вертолеты уничтожены ракетными ударами в тыл врага, где противник создал площадку для "подскока" авиации. Речь идет о замаскированной позиции для быстрого перемещения бортов или неожиданных атак на украинские позиции.

"Враг снова думал, что в глубоком тылу недостижим. Мы в очередной раз доказали, что для ССО нет недостижимого. Работаем дальше!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Также недавно воины Сил специальных операций ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм". Эта РЛС в реальном времени отслеживала украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км.

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РФ война оккупанты ВСУ спецоперация вертолет потери россиян ракетный удар ССО ВСУ ГУР Ка-52 Ми-8
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