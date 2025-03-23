ВСУ показали, как уничтожили укрытие россиян в Торецке

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по позициям российских оккупантов в Торецке на Донетчине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, 21 марта ВСУ нанесли удар по 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде 103-го мотострелкового полка.

По информации Генерального штаба ВСУ, объект оккупационных сил был полностью разрушен. В результате удара ликвидирована значительная часть личного состава врага, в том числе десантно-штурмовые группы и операторов беспилотников.

Уточняются результаты операции, однако в Генштабе отмечают, что уничтожение личного состава противника и места его дислокации существенно ослабляет боевые возможности подразделений вооруженных сил РФ на направлении Торецкая.

Напомним, общие потери личного состава российских войск в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 903 480 человек.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили российский зенитный комплекс "Бук-М1" с боекомплектом стоимостью 10 млн долларов.