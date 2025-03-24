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24 марта 2025, 09:25

В Донецкой области российский танк штурмовал позиции Сил обороны: кадры уничтожения

24 марта 2025, 09:25
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скриншот с видео
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В Донецкой области российские оккупанты попытались прорваться в направлении украинских позиций под прикрытием системы РЭБ Р-330 "Житель". Вражеский танк и систему РЭБ сожгли бойцы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Результат можно было назвать прогнозируемым. Ведь за действиями оккупанта следил "Феникс". Пилоты размотали вражеский танк и прикрывающую его систему РЭБ", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ показали, как уничтожили укрытия россиян в Торецке Донецкой области.

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