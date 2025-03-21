СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 5 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задержали 10 организаторов сделок, предлагавших свои услуги за 5-13 тыс. долларов США.
Злоумышленники действовали на территории Киевской, Харьковской, Львовской, Закарпатской и Винницкой областей.
Все задержанные сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное организованной группой);
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (окончено покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой);
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное организованной группой).
Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 8000 долларов собирались переправить в Венгрию 24-летнего мужчину.