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21 марта 2025, 20:27

СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 5 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины

21 марта 2025, 20:27
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фото: СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще 5 схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители задержали 10 организаторов сделок, предлагавших свои услуги за 5-13 тыс. долларов США.

Злоумышленники действовали на территории Киевской, Харьковской, Львовской, Закарпатской и Винницкой областей.

Все задержанные сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное организованной группой);

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (окончено покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное организованной группой).

Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 8000 долларов собирались переправить в Венгрию 24-летнего мужчину.

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