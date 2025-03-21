СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України
Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.
Правоохоронці затримали 10 організаторів оборудок, які пропонували свої послуги за 5-13 тис. доларів США.
Зловмисники діяли на території Київської, Харківської, Львівської, Закарпатської та Вінницької областей.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене організованою групою);
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинений організованою групою);
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене організованою групою).
Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили зловмисників, які за 8000 доларів збиралися переправити в Угорщину 24-річного чоловіка.