Пытался подкупить пограничника, чтобы выехать в ЕС: в Закарпатье задержали мужчину
Пограничники совместно с правоохранителями задержали организатора преступной схемы, пытавшегося подкупить сотрудника Чопского отряда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Фигурант уголовного производства обещал военнослужащему денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 долларов США за каждую сделку, если тот обеспечит "коридор" в пункте пропуска "Ужгород".
Нарушителя задержали на одной из улиц города Ужгорода при попытке предоставления неправомерного предложения в размере 2500 долларов США.
Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.
В Закарпатье будут судить организатора незаконной переправки лиц через границуВсе новости »
14 марта 2025, 16:20На Закарпатье мужчина разжигал печь и отравился угарным газом
14 марта 2025, 02:25На Закарпатье пограничники разоблачили схему ввоза одежды и обуви под видом гуманитарной помощи из ЕС
13 марта 2025, 11:58
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
На Закарпатье будут судить лесников, незаконно срубивших деревьев более чем на 12 млн гривен
18 марта 2025, 13:59Игра со смертью: с начала года в Украине зафиксировано 8 случаев зацепинга
18 марта 2025, 13:52В Киеве во время тревог общественный транспорт будет работать по-новому
18 марта 2025, 13:31Путин выдвинул Трампу новое условие для прекращения огня в Украине
18 марта 2025, 13:22В Киеве будут судить торговцев оружием и взрывчаткой: что им грозит
18 марта 2025, 12:53На Закарпатье задержан мужчина, который пытался выехать за границу по поддельным документам
18 марта 2025, 12:46Украинцы рассказали о своем отношении к нынешней власти
18 марта 2025, 12:31Махинация с водительскими правами: в Киевской области задержали администратора сервисного центра
18 марта 2025, 11:45На Сумщине украинские пограничники уничтожили 3 вражеских дрона
18 марта 2025, 11:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины