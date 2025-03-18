Пытался подкупить пограничника, чтобы выехать в ЕС: в Закарпатье задержали мужчину

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Фигурант уголовного производства обещал военнослужащему денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 долларов США за каждую сделку, если тот обеспечит "коридор" в пункте пропуска "Ужгород".

Нарушителя задержали на одной из улиц города Ужгорода при попытке предоставления неправомерного предложения в размере 2500 долларов США.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.