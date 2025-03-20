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20 марта 2025, 11:18

На Львовщине инспектор таможни за 3000 долларов собственным авто вывезла в Польшу четырех мужчин призывного возраста

20 марта 2025, 11:18
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Гостаможслужбы и в рамках международного правового сотрудничества сообщили о подозрении инспекторке одного из постов Львовской таможни, которая организовала незаконную переправку через границу четырех мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как стало известно, осенью 2023 года к чиновнику обратился военнообязанный с просьбой помочь ему выехать в Польшу. Инспектор собственным автомобилем довезла его до пункта пропуска "Краковец-Корчева". Перед прохождением пограничного контроля она разместила на задних боковых окнах служебную форму, чтобы скрыть пассажира. Благодаря знанию процедур проверки женщине удалось незаметно перевезти мужчину через границу.

По такой же схеме она переправила еще троих военнообязанных.

Известно, что один из клиентов заплатил за перевозку 3000 долларов США.

Инспекторке доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1-3 ст. 332 УК Украины). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области 44-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации.

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