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В КМИС рассказали, готовы ли украинцев уступить некоторые территории
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14 марта 2025, 13:42

В КМИС рассказали, готовы ли украинцев уступить некоторые территории

14 марта 2025, 13:42
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фото: Metin Aktas/AA/picture alliance
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Половина украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает RegioNews.

С мая 2022 года КМИС в своих опросах систематически спрашивает граждан об их готовности идти на территориальные уступки для скорейшего установления мира и сохранения независимости страны.

По сравнению с декабрем 2024 года отношение украинцев относительно отказа от территорий в войне против России почти не изменилось.

В частности, 50% опрошенных считают, что Украина не должна уступать территории ни при каких обстоятельствах, даже если это приведет к затягиванию войны (в декабре 2024 года такого мнения придерживались 51%).

Только 39% опрошенных считают, что Украина может уступить часть своих территорий для достижения скорейшего мира (в декабре 2024 года этот показатель составлял 38%). Еще 11% респондентов затруднились определиться со своей позицией.

Ситуация остается стабильной во всех регионах по сравнению с данными за декабрь 2024 года.

Единственным немного отличающимся от других регионом является восток Украины, где лишь 42% респондентов категорически выступают против территориальных уступок.

Справка: Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился 14 февраля - 4 марта 2025 методом телефонных интервью.
В опросе приняли участие 2029 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили о результатах встречи украинской и американской делегаций в Джидде. Украина согласилась ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона.

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