В КМИС рассказали, готовы ли украинцев уступить некоторые территории
Половина украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает RegioNews.
С мая 2022 года КМИС в своих опросах систематически спрашивает граждан об их готовности идти на территориальные уступки для скорейшего установления мира и сохранения независимости страны.
По сравнению с декабрем 2024 года отношение украинцев относительно отказа от территорий в войне против России почти не изменилось.
В частности, 50% опрошенных считают, что Украина не должна уступать территории ни при каких обстоятельствах, даже если это приведет к затягиванию войны (в декабре 2024 года такого мнения придерживались 51%).
Только 39% опрошенных считают, что Украина может уступить часть своих территорий для достижения скорейшего мира (в декабре 2024 года этот показатель составлял 38%). Еще 11% респондентов затруднились определиться со своей позицией.
Ситуация остается стабильной во всех регионах по сравнению с данными за декабрь 2024 года.
Единственным немного отличающимся от других регионом является восток Украины, где лишь 42% респондентов категорически выступают против территориальных уступок.
Справка: Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился 14 февраля - 4 марта 2025 методом телефонных интервью.
В опросе приняли участие 2029 респондентов в возрасте 18 лет и старше.
Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили о результатах встречи украинской и американской делегаций в Джидде. Украина согласилась ввести 30-дневный режим прекращения огня при условии, что его примет также российская сторона.
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