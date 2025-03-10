Операторы БПЛА "Тайфун" показали, как уничтожают россиян и технику

фото: Отдельный отряд беспилотных систем Тайфун НГУ

На Покровском направлении за последнее время бойцы "Тайфуна" успешно уничтожили вражескую технику, укрытие противника вместе с живой силой, а также ликвидировали значительное количество оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Национальной гвардии Украины "Тайфун".

Как отмечают в отряде, удары были точными, а каждый запуск дрона – это еще один шаг к очищению украинской земли от захватчиков.

"Наши экипажи беспилотников работают непрерывно, обнаруживая и уничтожая технику и живую силу противника. На этот раз нам удалось ликвидировать несколько важных целей, в частности технику, которую враг прятал в укрытии. Они пытаются спрятаться, но мы их находим и уничтожаем. Ни один оккупант не останется безнаказанным".

Как известно, одним из самых выдающихся достижений отряда "Тайфун" стало уничтожение одного из элементов комплекса радиоэлектронной борьбы "БорисоГлебск-2"стоимостью более чем в 200 миллионов долларов. Эта успешная операция прошла в середине ноября прошлого года на Покровском направлении.

Присоединиться к отряду "Тайфун" НГУ можно по ссылке.

Напомним, бойцы "Стальной Границы" уничтожили на Сумском направлении три вражеских квадроцикла.