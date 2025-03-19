В этом году государство приобретет жилье для 120 больших приемных семей – Елена Шуляк

В этом году государство выделяет 833 млн грн на покупку жилья для более 120 детских домов семейного типа (ДДСТ) – семей, воспитывающих от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" и народный депутат Елена Шуляк.

"Дом – это не просто стены и крыша. Это чувство безопасности, место, где тебя любят и ждут. Для многих из нас это естественная данность. Но для тысяч детей, оставшихся без семьи, это шанс получить новое начало, шанс на детство, где есть забота, а не одиночество. Детский дом семейного типа – это не интернат, не холодное заведение с кроватями в ряд, а настоящая семья. Семья, которая берет на воспитание от 5 до 10 детей, давая им любовь, поддержку и возможность жить рядом с братьями и сестрами, которых нельзя разлучать. Поэтому для Президента Украины Владимира Зеленского, правительства, парламента, партии "Слуга Народа" важно поддержать такие семьи, для которых государство выделяет субвенции на жилье, потому что семья, готовая принять нескольких детей, должна иметь дом, где есть место для всех", – отмечает Елена Шуляк.

Приоритетно жилье приобретут для тех семей, для которых не успели купить дома в конце прошлого года, когда после атаки на государственные реестры сделки купли-продажи временно остановились; для тех семей, которые планируют создать ДДСТ в 2025 году; тех, кто стал вынужденными переселенцами и тех семей, которые возвращаются из эвакуации и хотят снова строить жизнь в Украине.

С 2019 года, как сообщили в партии "Слуга Народа", государство приобрело или обустроило 138 домов для многодетных приемных семей в Украине.

"Детство не должно быть о страхе и неизвестности. Детство должно быть о тепле, любви и совместных семейных обедах. Каждый дом, приобретенный для ДДСТ – это еще одна история с хорошим финалом", – резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в этом году уже более 5 тыс. семей переселенцев получили компенсации в виде жилищных сертификатов на покупку нового жилья по государственной программе "еВидновлення". Еще 5 тыс. семей ВПЛ должны получить такие компенсации в течение года.