фото: Елена Шуляк/Facebook

Украинские власти развернули масштабный комплекс поддержки, который поможет согражданам легче пройти сложную военную зиму. Миллионы украинцев уже начали получать от государства дополнительные доплаты, за которые они могут приобрести самые необходимые вещи отечественного производства. В новом году многих украинцев также ждет ряд доплат

Детали рассказала народный депутат и глава президентской партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает RegioNews.

"Один из главных аспектов комплексной программы поддержки украинских семей, инициированный Президентом Зеленским, – это выплата 1 тыс. грн для абсолютно всех украинцев. Уже почти 5 млн украинцев получили средства через приложение "Дия" и "Укрпочту", – объясняет нардеп.

Она отмечает, что в главном фокусе государства всегда находятся и переселенцы. Именно поэтому в течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получают на каждого ребенка по 6,5 тыс. грн. Это средства – на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой.

Более того, как добавляют в партии "Слуга Народа", со следующего года семьи переселенцев также смогут оформить субсидию на аренду жилья. Ею смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

"И, конечно, в контексте поддержки наших ВПЛ должен упомянуть и о масштабной государственной программе "еВидновлення", по которой наши переселенцы и вообще все украинцы, у которых пострадало или разрушилось жилье из-за российского вторжения, получают компенсации на ремонт, восстановление или покупку нового помещения Президент Украины Владимир Зеленский недавно объявил о дополнительном финансировании этой программы в размере 15 млрд грн. Это означает, что уже в этом году около 10 тыс. домохозяйств – а это по меньшей мере 30 тыс. украинцев – получат необходимую поддержку для восстановления собственного жилья. Это настоящий новогодний подарок для тысяч семей, которые, наконец, смогут почувствовать стабильность, уверенность в завтрашнем дне и снова назвать свое жилье домом", – сообщает Елена Шуляк и добавляет, что впереди – еще один важный шаг: открытие программы "еВидновлення" для наших переселенцев, жилье которых осталось на временно оккупированных территориях, и партия "Слуга Народа" будет добиваться, чтобы это произошло как можно быстрее.

Одним из компонентов масштабного пакета поддержки – неизменные зимние тарифы. Тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона, уверяет Елена Шуляк.

Программа поддержки охватит и украинских педагогов. Так, с начала следующего года педагоги в украинских школах будут получать надбавки в 1000 грн "на руки". Уже с сентября 2025 года, с начала нового учебного года, эта сумма вырастет вдвое – до 2000 грн каждому учителю. Прибавка предусмотрена для всех педагогических работников в школах, а их почти полмиллиона: это учителя, психологи, руководители кружков и групп продленного дня.

Доплаты будут начисляться ежемесячно, поэтому в целом педагоги на полной ставке в 2025 году дополнительно получат 16 тыс. грн, отмечают в партии "Слуга Народа". В политической силе уточняют, что средства на выплаты заложили в государственный бюджет на следующий год, в котором на эти цели предусмотрено 12 млрд грн.

В следующем году, как ранее заявляла глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк, состоится также масштабная индексация пенсий. Точный размер повышения будет определяться индивидуально, но в целом составит до 1,5 тыс. грн. Это уже будет четвертая индексация во время полномасштабной войны, и она будет покрывать рост цен за год.

Также ранее Елена Шуляк сообщала, что программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии жилье продолжат реализовывать в следующем году – на 2025 год на ее финансирование предусмотрено 4 млрд гривен.

По состоянию на декабрь этого года программой єВідновлення воспользовались более 90 тысяч украинских семей. В общей сложности на программу с момента ее запуска было выплачено 17,3 млрд гривен.