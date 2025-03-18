В Киеве открыли первый в Украине Музей математики "Кубоид"

фото: Офис Президента

В Украине создан первый интерактивный Музей математики "Кубоид". Это стратегический образовательный проект, призванный сделать математику увлекательной, доступной и интересной

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает RegioNews.

Отметится, что над созданием этого пространства начали работу еще в 2021 году.

Музей математики и его образовательная программа для детей и учителей помогут преодолеть значительные образовательные потери, вызванные войной и системными проблемами в изучении математики.

По данным Минобразования, 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике по результатам PISA-2022. Средний балл НМТ 2024 по математике - 132.5 - самый низкий среди обязательных предметов. Только 36% учителей математики, проходивших сертификацию, смогли подтвердить свои знания.

"Преодоление образовательных потерь критически важно для будущего Украины, ведь без качественной математической подготовки страна рискует потерять инженеров, архитекторов, проектировщиков и других специалистов, необходимых для восстановления государства", — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

Музей математики объединяет шесть тематических и четыре учебных зоны для школьников и педагогов, а также 120 интерактивных экспонатов.

Музей будет предлагать следующие возможности:

для учащихся:

постигать теорию через прикосновение и взаимодействие с экспонатами;

преодолевать пробелы в знаниях благодаря специальным онлайн-программам, разработанным педагогами и учеными;

развивать навыки критического мышления, логики, пространственного воображения.

для учителей:

специальные курсы и тренинги по внедрению интерактивных методик в обучении;

пространство для проведения занятий, мастер-классов и воркшопов;

профессиональная среда для обмена опытом и повышения квалификации.

Пространство будет работать в тестовом режиме.

Первыми доступ к музею получат школы, ученики которых в этом году одержали победы на Всеукраинской олимпиаде по математике.

Во время тестового периода пройдут первые занятия для детей и педагогов. А уже с 1 мая Музей математики станет доступен всем желающим.

Билеты в музей будут доступны на сайте с 18 марта.

Напомним, в Украине долг специалистов сможет получить прибавку к зарплате. Фактором станет уровень владения английским языком.