В Киеве открыли первый в Украине Музей математики "Кубоид"
В Украине создан первый интерактивный Музей математики "Кубоид". Это стратегический образовательный проект, призванный сделать математику увлекательной, доступной и интересной
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, передает RegioNews.
Отметится, что над созданием этого пространства начали работу еще в 2021 году.
Музей математики и его образовательная программа для детей и учителей помогут преодолеть значительные образовательные потери, вызванные войной и системными проблемами в изучении математики.
По данным Минобразования, 42% украинских подростков не достигли базового уровня по математике по результатам PISA-2022. Средний балл НМТ 2024 по математике - 132.5 - самый низкий среди обязательных предметов. Только 36% учителей математики, проходивших сертификацию, смогли подтвердить свои знания.
"Преодоление образовательных потерь критически важно для будущего Украины, ведь без качественной математической подготовки страна рискует потерять инженеров, архитекторов, проектировщиков и других специалистов, необходимых для восстановления государства", — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесной.
Музей математики объединяет шесть тематических и четыре учебных зоны для школьников и педагогов, а также 120 интерактивных экспонатов.
Музей будет предлагать следующие возможности:
для учащихся:
- постигать теорию через прикосновение и взаимодействие с экспонатами;
- преодолевать пробелы в знаниях благодаря специальным онлайн-программам, разработанным педагогами и учеными;
- развивать навыки критического мышления, логики, пространственного воображения.
для учителей:
- специальные курсы и тренинги по внедрению интерактивных методик в обучении;
- пространство для проведения занятий, мастер-классов и воркшопов;
- профессиональная среда для обмена опытом и повышения квалификации.
Пространство будет работать в тестовом режиме.
Первыми доступ к музею получат школы, ученики которых в этом году одержали победы на Всеукраинской олимпиаде по математике.
Во время тестового периода пройдут первые занятия для детей и педагогов. А уже с 1 мая Музей математики станет доступен всем желающим.
Билеты в музей будут доступны на сайте с 18 марта.
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