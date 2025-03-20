Украина получила новую партию истребителей F-16, – Зеленский
Воздушные силы ВСУ еще несколько истребителей F-16
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время Zoom-брифинга для журналистов, передает RegioNews.
"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", – сказал он.
Президент не назвал точное количество полученных истребителей и не уточнил, из какой страны они прибыли.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за технических проблем задерживаются поставки Украине самолетов F-16 от Бельгии. Премьер-министр страны Барт де Вевер заявил, что Бельгия планирует поставить ВСУ истребители F-16 к 2026 году.
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