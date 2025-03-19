Украина потеряла 20% сельскохозяйственных земель из-за войны
Война оказала серьезное влияние на объемы сельскохозяйственных выращенных культур. Более 20% сельскохозяйственных земель из-за войны украинцы потеряли
Об этом заявил министр аграрной политики Виталий Коваль в эфире Единого телемарафона, передает RegioNews.
"Мы потеряли 20,5% всех сельскохозяйственных земель в результате войны, что повлияло на сокращение объемов выращенной продукции. В урожайном 2021 году Украина выросла 106 миллионов тонн зерновых и технических культур, тогда как в прошлом году удалось вырастить только 77 млн т", – сказал он.
При этом министр добавил, что многие территории не подлежат обработке из-за активных боевых действий или оккупации.
Следует отметить, что из-за войны войны в Украине около 139 000 квадратных километров территории загрязнены минами. Из-за заминированных полей ежегодно экономика теряет 11,2 миллиарда долларов США.