На Украину надвигается пылевая буря

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Во вторник, 18 марта, до конца суток в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях возможны возникновение пылевой бури и порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщила прессслужба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшие часы с содержанием до конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях пылевая буря и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, в Украине завтра ожидается до 5 градусов мороза, но уже с 20 марта потеплеет.