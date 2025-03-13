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13 марта 2025, 13:57

В Киевской области женщина жгла сухую траву и спровоцировала масштабный пожар

13 марта 2025, 13:57
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фото: ГСЧС Киевщины
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В Киевской области в селе Вороньковка женщина подожгла сухую растительность, вызвав масштабный пожар

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, пламя быстро распространилось, охватив 800 кв.м территории. Благодаря оперативному реагированию спасателей огонь удалось быстро потушить, не допустив его дальнейшего распространения.

Женщину, повлекшую пожар, оштрафовали.

В ГСЧС отмечают, что даже одна искра может привести к экологической катастрофе.

Отметим, поскольку в Украине продолжается военное состояние — сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям.

В марте 2022 года Совет внес изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" к перечню преступлений добавили умышленные поджога, в том числе сухой растительности.

Следовательно, за сжигание сухой травы, в условиях военного положения, могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить с конфискацией имущества.

Напомним, на днях на Киевщине сгорел дотла дом, двое мужчин получили ожоги разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на Волыни произошел пожар из-за обжига сухостоя. Во время сжигания сухой травы 66-летний мужчина пострадал. Его госпитализировали в больницу с опаками второй ступени.

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