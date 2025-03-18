На Україну насувається пилова буря

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У вівторок, 18 березня до кінця доби в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях можливі виникнення пилової бурі та пориви вітру 15-20 м/с

Про це поінформувала пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Як повідомили у відомстві, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 березня в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пилова буря та пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, в Україні завтра очікується до 5 градусів морозу, але вже з 20 березня потепліє.