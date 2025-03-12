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12 марта 2025, 13:18

В Киеве зафиксировали еще температурные рекорды

12 марта 2025, 13:18
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иллюстративное фото: прессслужба КГГА
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Во вторник, 11 марта, в столице были зафиксированы два рекорда температуры воздуха

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 11 марта в столице было зафиксировано два рекорда температуры воздуха", – говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная температура воздуха после полудня достигла 19,7°С, что на 2,8°С выше, чем в 1914 году.

"Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1914 на 0,4°С, а климатическую норму – на 8,5°С. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 16 апреля", – отметили в ЦГО.

Напомним, в Киеве с 7 по 9 марта были зафиксированы пять температурных рекордов. Показатели отвечали погодным условиям конца апреля.

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