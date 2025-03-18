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18 марта 2025, 17:32

В Украине завтра ожидается до 5 градусов мороза

18 марта 2025, 17:32
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фото: иллюстративное
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В среду, 19 марта, в Украине ожидается до -5 градусов ночью и до +8 градусов днем

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, 19 марта местами возможны небольшие осадки, днем их станет меньше и останутся только на востоке Украины, в отдельных районах Одесщины, Черкасщины и Кропивницкого. В большинстве регионов будет преобладать антициклон.

Ветер тоже начнет стихать, хотя завтра еще побудет порой порывистым.

Ночью 19 марта ожидается 0…-2 мороза, завтра днем до +5 градусов.

А уже с 20 марта, как раз на день весеннего равноденствия, начнет теплеть.

"Сначала робкое, на западе, на севере, а к концу недели потепление охватит всю Украину. На какие-то экстраградусы не стоит рассчитывать, однако +8+14 градусов, думаю, всем будут комфортными", - добавила синоптика.

Ранее синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в марте.

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