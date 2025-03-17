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17 марта 2025, 17:59

Человек умирает за считанные дни: в Украине свирепствует опасный грипп

17 марта 2025, 17:59
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фото: иллюстративное
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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине демонстрирует тенденцию к снижению. В то же время ситуация остается сложной, считает доктор медицинских наук, иммунолог Андрей Волянский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Комментарии.

По его словам, текущий эпидемиологический сезон крайне сложный. В Украине доминирует вирус гриппа А, в том числе пандемический штамм H1N1 и вариант H2N3. Последние две недели отметились резким ростом случаев гриппа B (линия Victoria), который в настоящее время составляет около 100% случаев этой категории.

Эксперт отмечает, что течение болезни в этом сезоне тяжелее, а уровень летальности значительно повысился. Если обычно смертность от гриппа составляет около 0,1%, то сейчас она достигла 2%.

"Грипп имеет характерный признак - быстро спускается в легкие. Человек может умереть на 5 - 6 день с начала заболевания. Кроме того, проблема заключается в нерешительности врачей, которые не всегда назначают специфические препараты против гриппа. Из-за этого возникают тяжелые случаи течения болезни и осложнения, в частности, бактериальная пневмония", -.добавил иммунолог.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали об эпидситуации в стране.

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