Сезон гриппа на Ровенщине: из-за осложнений умерли три человека

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Три человека умерли из-за осложнений гриппа А в Ровенской области. Все они имели сопутствующие хронические заболевания

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОВА, передает RegioNews.

Всего на прошлой неделе к врачам в регионе обратились 14,4 тысяч человек с жалобами на повышенную температуру и насморк. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель снизился на 11,4%.

"По-прежнему болеют преимущественно дети. 58 школ области из 535-ти продолжают работать дистанционно. Еще в 8 заведениях из дома учатся отдельные классы. Несмотря на позитивную динамику, департаменты здравоохранения и образования должны поручить продолжать мониторить ситуацию, принимая все предусмотренные меры", – отметил начальник Ковальского района.

По его словам, эпидемическая ситуация демонстрирует тенденцию к снижению заболеваемости, однако в области продолжает циркулировать вирус гриппа.

Чтобы предотвратить заболевание в Минздраве, рекомендуют соблюдать обычные правила гигиены:

чаще мойте руки,

проветривайте помещение,

обходите места скопления людей.

Если же появились первые симптомы ОРВИ или гриппа, обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что эпидемический порог превышен в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В этих регионах действуют карантинные или ограничительные меры.