Сезон гриппа на Ровенщине: из-за осложнений умерли три человека
Три человека умерли из-за осложнений гриппа А в Ровенской области. Все они имели сопутствующие хронические заболевания
Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОВА, передает RegioNews.
Всего на прошлой неделе к врачам в регионе обратились 14,4 тысяч человек с жалобами на повышенную температуру и насморк. По сравнению с предыдущей неделей этот показатель снизился на 11,4%.
"По-прежнему болеют преимущественно дети. 58 школ области из 535-ти продолжают работать дистанционно. Еще в 8 заведениях из дома учатся отдельные классы. Несмотря на позитивную динамику, департаменты здравоохранения и образования должны поручить продолжать мониторить ситуацию, принимая все предусмотренные меры", – отметил начальник Ковальского района.
По его словам, эпидемическая ситуация демонстрирует тенденцию к снижению заболеваемости, однако в области продолжает циркулировать вирус гриппа.
Чтобы предотвратить заболевание в Минздраве, рекомендуют соблюдать обычные правила гигиены:
- чаще мойте руки,
- проветривайте помещение,
- обходите места скопления людей.
Если же появились первые симптомы ОРВИ или гриппа, обращайтесь к врачу.
Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что эпидемический порог превышен в Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. В этих регионах действуют карантинные или ограничительные меры.