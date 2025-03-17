В Киеве уменьшается количество заболевших гриппом и ОРВИ

фото: КГГА

В столице за 11-ю неделю 2025 года зарегистрировано 19390 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней, передает RegioNews.

Отмечается, что в Киеве наблюдается снижение заболеваемости на 12,2% по сравнению с предыдущей неделей. Эта динамика обусловлена уменьшением количества случаев как среди детей, так и взрослого населения.

Заболеваемость среди школьников снизилась на 9%, а всего зафиксировано 7050 случаев среди детей школьного возраста.

Также отмечается тенденция к уменьшению количества госпитализированных с гриппом и ОРВИ как среди взрослых, так и детей.

В течение недели в столичные медицинские учреждения были госпитализированы 554 человека, среди которых 363 — дети, сообщают врачи.

Заболевание COVID-19 было подтверждено у 29 человек, включая 6 детей до 17 лет. Из них были госпитализированы 5 человек, двое из которых – дети.

В отделении реанимации и интенсивной терапии пациентов с COVID-19 не было. Однако через неделю зафиксировано 7 летальных исходов вследствие осложнений от гриппа.

Напомним, по данным Минздрава, пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале.