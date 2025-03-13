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13 марта 2025, 12:19

Сезон гриппа и ОРВИ: в Минздраве рассказали об эпидситуации в стране

13 марта 2025, 12:19
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фото: из открытых источников
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В Украине в течение недели более 261 тысячи человек заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в 5 областях

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает RegioNews.

С 3 по 9 марта в стране заболело 261 665 человек, из них 133 197 – дети. Это на 4,2% меньше аналогичного показателя на прошлой неделе.

Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале. Уже в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны, отметили в профильном министерстве.

Превышение эпидемического порога высокого уровня зафиксировано в 5 областях: Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской.

В Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях зарегистрирован средний уровень.

В Днепропетровской и Николаевской областях – низкий уровень. В других областях Украины и Киеве ситуация с эпидемической активности стабильная, наблюдается предэпидемический уровень.

Как отметили в Минздраве, в целом по сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 9,4% ниже.

Напомним, в конце февраля Центр национального сопротивления сообщил, что больницы в оккупации не справляются с эпидемией гриппа из-за обслуживания армии РФ.

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