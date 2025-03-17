Людина помирає за лічені дні: в Україні лютує небезпечний грип

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Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Україні демонструє тенденцію до зниження. Водночас ситуація залишається складною, вважає доктор медичних наук, імунолог Андрій Волянський

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Коментарі.

За його словами, поточний епідеміологічний сезон є вкрай складним. В Україні домінує вірус грипу А, зокрема пандемічний штам H1N1 та варіант H2N3. Останні два тижні відзначилися різким зростанням випадків грипу B (лінія Victoria), який наразі становить майже 100% випадків цієї категорії.

Експерт зазначає, що перебіг хвороби в цьому сезоні є важчим, а рівень летальності значно підвищився. Якщо зазвичай смертність від грипу становить близько 0,1%, то зараз вона досягла 2%.

"Грип має характерну ознаку – швидко спускається в легені. Людина може померти на 5 – 6 день з початку захворювання. Крім того, проблема полягає у нерішучості лікарів, які не завжди призначають специфічні препарати проти грипу. Через це виникають тяжкі випадки перебігу хвороби та ускладнення, зокрема, бактеріальна пневмонія", – додав лікар-імунолог.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я розповіли про епідситуацію в країні.