12:35  17 березня
У Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню
12:21  17 березня
В Києві сталася пожежа в 25-поверхівці
11:00  17 березня
Пішов у СЗЧ: підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула виявився військовослужбовцем 28-ї ОМБр
UA | RU
UA | RU
17 березня 2025, 17:59

Людина помирає за лічені дні: в Україні лютує небезпечний грип

17 березня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Україні демонструє тенденцію до зниження. Водночас ситуація залишається складною, вважає доктор медичних наук, імунолог Андрій Волянський

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Коментарі.

За його словами, поточний епідеміологічний сезон є вкрай складним. В Україні домінує вірус грипу А, зокрема пандемічний штам H1N1 та варіант H2N3. Останні два тижні відзначилися різким зростанням випадків грипу B (лінія Victoria), який наразі становить майже 100% випадків цієї категорії.

Експерт зазначає, що перебіг хвороби в цьому сезоні є важчим, а рівень летальності значно підвищився. Якщо зазвичай смертність від грипу становить близько 0,1%, то зараз вона досягла 2%.

"Грип має характерну ознаку – швидко спускається в легені. Людина може померти на 5 – 6 день з початку захворювання. Крім того, проблема полягає у нерішучості лікарів, які не завжди призначають специфічні препарати проти грипу. Через це виникають тяжкі випадки перебігу хвороби та ускладнення, зокрема, бактеріальна пневмонія", – додав лікар-імунолог.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я розповіли про епідситуацію в країні.

грип захворювання захворюваність Смертність здоров`я
У Києві зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
17 березня 2025, 14:09
Сезон грипу на Рівненщині: через ускладнення померли троє людей
10 березня 2025, 13:34
Сезон грипу: епідпоріг перевищений у п'яти областях
07 березня 2025, 14:59
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни обстріляли Харківщину, є постраждала
17 березня 2025, 20:22
"Зупинилися, щоб допомогти": у Харківському ТЦК прокоментували наїзд на велосипедиста та заявили, що це було випадково
17 березня 2025, 19:51
Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої постраждала пенсіонерка
17 березня 2025, 19:25
На Прикарпатті суд оштрафував чоловіка, за те що його син поширив у шкільних чатах інтимні фото дівчат
17 березня 2025, 18:52
У Львівській області на кордоні з Польщею виявили незаконне переміщення медичних препаратів, серед яких і нарковмісні
17 березня 2025, 18:15
Стало відомо, скільки українців повернеться з-за кордону після війни
17 березня 2025, 17:40
У Верховному Суді вирішили, що незаконна мобілізація не звільняє українців від служби в армії
17 березня 2025, 17:16
Скандальну очільницю Хмельницької обласної МСЕК Крупу нарешті звільнили з посади
17 березня 2025, 16:37
У Хмельницькому працівник ТЦК напав на військового, який повернувся з війни
17 березня 2025, 15:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »