Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Вакцина ПЕНТА-Hib является комбинированным препаратом, защищающим детей первого года жизни от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции. Эти болезни представляют серьезную угрозу жизни, поэтому в Украине вакцинация против них бесплатная и входит в Календарь профилактических прививок, подчеркнули в Минздраве.

Препарат уже распределен между регионами в соответствии с потребностями для осуществления запланированных безвозмездных прививок.

Получить бесплатные прививки можно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, у которых есть договор с Национальной службой здоровья.

Напомним, в 19 областях Украины работают "амбулатории на колесах". Здесь медики предоставляют услуги по профилактике, тестированию ВИЧ-инфекции, туберкулезу, вирусным гепатитам и инфекциям, передающимся половым путем.