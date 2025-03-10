Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей
Украинские медицинские учреждения получили 100 тысяч доз комбинированной вакцины, защищающей детей сразу от пяти заболеваний
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Вакцина ПЕНТА-Hib является комбинированным препаратом, защищающим детей первого года жизни от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции. Эти болезни представляют серьезную угрозу жизни, поэтому в Украине вакцинация против них бесплатная и входит в Календарь профилактических прививок, подчеркнули в Минздраве.
Препарат уже распределен между регионами в соответствии с потребностями для осуществления запланированных безвозмездных прививок.
Получить бесплатные прививки можно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, у которых есть договор с Национальной службой здоровья.
Напомним, в 19 областях Украины работают "амбулатории на колесах". Здесь медики предоставляют услуги по профилактике, тестированию ВИЧ-инфекции, туберкулезу, вирусным гепатитам и инфекциям, передающимся половым путем.