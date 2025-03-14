В Украине дети ветеранов и погибших военных смогут бесплатно учиться
Правительство предоставило возможность бесплатно учиться (высшее и высшее образование) детям ветеранов и погибших защитников
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Соглашено предложение Министерства по делам ветеранов о реализации в течение полутора лет экспериментального проекта о предоставлении государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", – говорится в сообщении.
Государственная помощь на обучение детям будет предоставляться следующим категориям:
- дети, имеющие статус члена семьи погибшего защитника;
- дети с инвалидностью в результате войны;
- дети участников боевых действий;
- дети лиц, имеющих статус пропавших без вести;
- детям лиц, в отношении которых установление факта лишения личной свободы;
- детям лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.
Ранее сообщалось, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы.