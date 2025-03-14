15:55  14 марта
В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцы поступиться некоторыми территориями
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 17:59

В Украине дети ветеранов и погибших военных смогут бесплатно учиться

14 марта 2025, 17:59
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Правительство предоставило возможность бесплатно учиться (высшее и высшее образование) детям ветеранов и погибших защитников

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Соглашено предложение Министерства по делам ветеранов о реализации в течение полутора лет экспериментального проекта о предоставлении государственной помощи на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", – говорится в сообщении.

Государственная помощь на обучение детям будет предоставляться следующим категориям:

  • дети, имеющие статус члена семьи погибшего защитника;
  • дети с инвалидностью в результате войны;
  • дети участников боевых действий;
  • дети лиц, имеющих статус пропавших без вести;
  • детям лиц, в отношении которых установление факта лишения личной свободы;
  • детям лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы.

образование общество помощь дети правительство
Украинские мужчины за границей смогут получить паспорт без военно-учетных документов
12 марта 2025, 17:25
Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины для детей
10 марта 2025, 15:24
Исследование показало, как война повлияла на количество заключенных браков в Украине
07 марта 2025, 18:29
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Харькове работник ТЦК разбил окно в авто и распылил газовый баллончик в сторону водителя
14 марта 2025, 19:16
В Сумской области россияне пытались прорвать границу, их уничтожили
14 марта 2025, 18:59
В правительстве назвали дату, когда Украина станет членом ЕС
14 марта 2025, 18:45
На киевской АЗС мужчина убил пенсионера выстрелом в голову: что решил суд
14 марта 2025, 18:15
Зеленский заявил, что у Украины есть хорошая возможность быстро завершить войну и обеспечить мир
14 марта 2025, 18:08
Стало известно, кем был убийца активиста Ганула в Одессе
14 марта 2025, 18:02
Где в Украине завершен отопительный сезон: названы регионы
14 марта 2025, 17:52
Меценаты Тернопольщины передали на фронт более 100 FPV дронов
14 марта 2025, 17:50
Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть пострадавшие
14 марта 2025, 17:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »