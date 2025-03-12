Украинские мужчины за границей смогут получить паспорт без военно-учетных документов
В Кабмине работают над разрешением выдачи за границей всем мужчинам паспортов, в которых истекает срок действия документа
Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я рад, что нам удалось разблокировать это все (получение мужчинами за рубежом ранее оформленных паспортов, – ред.). Сегодня из 80 тыс. паспортов большинство уже выдано, и до конца месяца получат оставшиеся", – отметил министр национального единства Алексей Чернышев.
Министр подчеркнул, что сегодняшний запрет не работает на возвращение мужчин.
Как известно, весной 2024 года правительство запретило выдачу документов мужчинам призывного возраста, находящимся за границей.
Напомним, в конце февраля стало известно, сколько мужчин покинули Украину из-за войны.
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