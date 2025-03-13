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Женщина перечислила интернет-гадалке более 95 тысяч гривен, чтобы сняла с нее "порчу"

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Женщина наткнулась в интернете на объявление об оказании "магической помощи" и решила воспользоваться услугами онлайн-гадалки.

В течение двух недель на онлайн-обряды и консультации по снятию порчи женщина потратила более 95 тысяч гривен. Она добросовестно выполняла все указания гадалки, но для окончательного результата, по словам последней, не хватало еще определенной суммы. Когда заказчица отказалась платить, прекратились и сеансы по "очищению ауры".

После этого женщина обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен из-за фальшивого предложения "еПомощи".