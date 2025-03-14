Пограничники уничтожили замаскированные позиции россиян на Юге
На Юге пограничники 8 отряда обнаружили замаскированные позиции врага. Их поразили вместе с личным составом российских оккупационных войск
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Аэроразведчики обратили внимание на кучу хлама, среди которого заметили движение вражеских пехотинцев.
"Отработав по указанным целям FPV-дронами, операторы БпЛА не только уничтожили сами укрытия, но еще и уменьшили количество военнослужащих рф", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило российский "Солнцепек" на Харьковщине.
Путин боится сказать Трампу, что хочет убивать украинцев: Зеленский жестко прокомментировал заявление диктатора РФВсе новости »
13 марта 2025, 21:25Многообещающе, но недостаточно: Трамп прокомментировал заявление Путина о прекращении огня в Украине
13 марта 2025, 21:07Под Покровском нацгвардейцы взяли в плен двух россиян
13 марта 2025, 14:30
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Кто хуже всех кормит армию?
14 марта 2025, 04:19На Черниговщине будут судить мужчину, который незаконно нарубил в лесу деревьев на 32 млн грн
14 марта 2025, 03:50В Ужгороде строитель сорвался с седьмого этажа: мужчина скончался
14 марта 2025, 03:20Улов более чем на 230 тысяч: на Полтавщине задержали двух браконьеров
14 марта 2025, 03:08"Сделайте над собой усилия": писательница Ирэна Карпа сделала замечания украинцам за границей
14 марта 2025, 02:50На Закарпатье мужчина разжигал печь и отравился угарным газом
14 марта 2025, 02:25Душили, били молотом и топором: на Житомирщине двух мужчин и женщину осудили за убийство товарища
14 марта 2025, 02:17На Волыни дельцы вместо дизтоплива продавали фальсификат
14 марта 2025, 01:55Спрятался в спальном мешке: на границе с Польшей задержали 23-летнего киевлянина
14 марта 2025, 01:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »