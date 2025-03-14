Прикордонники знищили замасковані позиції росіян на Півдні
На Півдні прикордонники 8-го загону виявили замасковані позиції ворога. Їх уразили разом із особовим складом російських окупаційних військ
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Аеророзвідники звернули увагу на купу мотлоху, серед якого помітили рух ворожих піхотинців.
"Відпрацювавши по зазначених цілях FPV-дронами, оператори БпЛА не тільки знищили самі укриття, а ще і зменшили кількість військовослужбовців рф", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" показав, як знищив російський "Солнцепьок" на Харківщині.
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