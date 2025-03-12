Народный депутат Костенко опроверг информацию о выходе украинских военных из Суджи

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Вблизи города Суджа Курской области продолжаются бои между русской и украинской армиями. Информация о выходе Сил обороны из населенного пункта не соответствует действительности

Как передает RegioNews, об этом заявил народный депутат Украины Роман Костенко, сообщает Эспрессо.

По словам нардепа, он утром 12 марта разговаривал с находящимися там бойцами. Они не подтверждают наш полный выход из Суджи.

"Там есть информация, что россияне зашли в определенную часть, продолжаются бои, россияне там контролируют определенную территорию. Но информация о том, что наши полностью вышли из Суджи, по состоянию на два часа назад у меня нет", - заявил Костенко.

Он отметил, что ситуация в этом районе останутся сложной – российские войска пытаются вытеснить ВСУ. В свою очередь, украинское командование пытается стабилизировать и восстановить ситуацию, а также привлекать новые резервы.

Напомним, в ночь на 12 марта РФ атаковала Украину баллистикой и более сотни ударных дронов.