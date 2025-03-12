Украинские военные показали, как с помощью IRIS-T уничтожили крылатую ракету
Украинские бойцы с помощью немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T сбили российскую крылатую ракету
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.
"ЗРК IRIS-T воздушного командования "Запад" уничтожает российскую крылатую ракету", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 12 марта российская армия атаковала Украину ракетами и 133-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 98 дронов, еще 20 — локационно потеряны.
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